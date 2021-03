Dieter Bohlen (67) bricht endlich sein Schweigen! Vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass der 67-Jährige DSDS früher als gedacht verlassen wird. Schon bei der Halbfinalshow am Samstag fehlte er – offiziell krankheitsbedingt. In einem Instagram-Video äußerte sich der einstige Chefjuror kurz vor der Sendung erstmals zu seinem Aus: "Ich bin sehr zufrieden mit der Situation im Moment. Ihr wisst ja, es öffnen sich tausend neue Türen, wenn eine wieder zugeht." Für die Zukunft plane er nun "Großes", teaserte er an.

