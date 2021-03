Sie hat da so eine Ahnung... Ein paar Wochen ist es her, dass Yeliz Koc (27) ihren Fans verraten hat, dass sie schwanger ist. Zwar hat die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin mit starker Übelkeit zu kämpfen, dennoch versucht sie, ihre Community im Netz regelmäßig mit Updates auf dem Laufenden zu halten. Auch jetzt nahm sie sich Zeit, um mit ihren Followern zu plaudern – und plauderte in diesem Zuge eine spannende Vermutung aus. Die werdende Mutter glaubt zu wissen, welches Geschlecht ihr noch ungeborenes Baby hat!

In ihrer Instagram-Story teilt Yeliz nun ihr Gefühl. "Ich tendiere dazu, dass es ein Junge ist", gab sie preis. Während sie also vermutet, dass sie in einigen Monaten einen Sohn in die Arme schließen wird, ist ihr Partner und Vater des Kindes Jimi Blue Ochsenknecht (29) da anderer Meinung. Er denkt tatsächlich, dass es ein Mädchen wird. "Ich bin gespannt, aber ich hoffe natürlich, dass es einfach nur gesund ist, das ist für mich das Wichtigste und freue mich über beides", hielt die 27-Jährige abschließend fest.

In welchem Schwangerschaftsmonat Yeliz sich befindet, ist aktuell nicht bekannt. Das Paar hatte nur bereits erklärt, dass sie die schöne Neuigkeit schon recht früh mit der Öffentlichkeit teilen, um jegliche Gerüchte und Spekulationen um eine mögliche Schwangerschaft zu vermeiden. Vor Kurzem hatte die schwangere TV-Bekanntheit ihren Followern sogar einen allerersten Blick auf ihren kleinen Babybauch gewährt.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, TV-Bekanntheit

Instagram / jimbonader Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im März 2021

