Sie sind knapp am Sieg vorbei geschlittert – aber finden Greta und Fynn das schlimm? Seit Montagabend steht es fest: Zur Überraschung aller haben Bianca und Paco die fünfte Staffel von Love Island gewonnen. Denn eigentlich sahen sowohl die Promiflash-Leser als auch die Ex-Islander das Bottlegirl und den Verkaufsmitarbeiter als Gewinner hervorgehen. Die beiden insgeheimen Favoriten sind tatsächlich auch ein wenig enttäuscht, dass es letztendlich nur für den zweiten Platz gereicht hat, wie sie Promiflash verraten.

"Wenn man so kurz davor ist, dann ist es natürlich schon eine Enttäuschung, wenn's dann nicht so ist. Aber, mein Gott, die Welt geht nicht unter", erklärt Greta im Promiflash-Interview. Fynn fügt noch hinzu, dass sie vielleicht nicht die Sieger der Kuppelshow geworden sind, aber dafür hätten sie etwas anderes gewonnen: sich. "Also für mich haben wir schon gewonnen, weil wir uns gefunden und die Leute hier kennengelernt haben. Ich glaube, das ist besser als der Gewinn", betont der 23-Jährige.

Greta glaubt auch zu wissen, warum es am Ende nicht für den Sieg gereicht hat. Sie denkt, dass Paco und Bianca in den letzten Tagen einfach noch mal richtig Gas gegeben hätten und so das TV-Publikum von sich überzeugen konnten. "Bei Paco und Bianca, da ist es am Ende dann noch mal so richtig extrem geworden. Ich denke, dass da die Zuschauer so richtig mitgefühlt haben und bei uns war es ja gegen Ende dann doch relativ harmonisch", vermutet die 21-Jährige.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI / Paris Tsitsos Die "Love Island"-Finalisten und Jana Ina Zarrella

RTLZWEI Fynn und Greta, "Love Island"-Couple 2021

RTLZWEI Greta und Fynn bei "Love Island"

