Jessi Schröder (26) gibt ein Babybauch-Update! Die schwangere Influencerin erwartet mit ihrem Ehemann Nik Schröder (32) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Mit rührenden Postings im Netz zeigen die werdenden Eltern immer wieder ihre Vorfreude auf das kleine Wunder. Sie scheinen ihr Babyglück kaum fassen zu können – doch nun wurde der einstigen Bachelor-Kandidatin einmal mehr bewusst, dass sie tatsächlich Mama wird: Denn Jessis Babybauch ist rasant gewachsen und wird immer runder!

Mit einer Collage aus zwei Bildern auf Instagram verglich die 26-Jährige ihre Körpermitte zu Anfang ihrer Schwangerschaft mit ihrer jetzigen Wölbung. Mittlerweile ist Jessi nämlich schon in der 18. Schwangerschaftswoche, weswegen ihr Bauch natürlich deutlich gewachsen ist – und das präsentierte sie nun stolz ihrer Community: "Okay, der Vergleich ist aber auch heftig. Das erste Bild habe ich gemacht, um wöchentlich Vergleichsbilder zu machen – nur hat der Bauch einfach erst in der 17. Woche den ersten Schub gemacht. Vorher konnte ich es wirklich null erkennen", staunte sie selbst über die Entwicklung.

Außerdem verriet sie ihren Followern, dass sie eine neue, besondere Erfahrung gemacht habe. "Ich habe den ersten Tritt mit der Hand auf meinem Bauch spüren können", offenbarte Jessi emotional unter dem Beitrag. "Das ist das schönste Gefühl überhaupt", freute sich eine Userin in den Kommentaren mit ihr.

