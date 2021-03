Er kann es noch gar nicht so richtig fassen! Vor wenigen Tagen überraschten Jessica (26) und Niklas Schröder (32) ihre Fans mit einer zuckersüßen Nachricht: Die ehemaligen Kuppelshow-Kandidaten werden zum ersten Mal Eltern. Vor allem der einstige Bachelorette-Teilnehmer ist happy, dass er diese Neuigkeit nun endlich mit den Fans teilen kann: Im Netz zeigt sich Nik nun von seiner besonders emotionalen Seite!

Da fällt es selbst einem gestandenen Mann schwer, die passenden Worte zu finden: In seiner Instagram-Story drückt der 32-Jährige nun aus, wie glücklich er über diesen Babysegen ist. "Wir haben uns dieses Kind einfach so sehr gewünscht und ich bin einfach dankbar, dieses Kind mit meiner Frau zu bekommen. Ich bin superglücklich und es ist auch gerade nicht leicht, das in Worte zu fassen", erklärt Nik seiner Community offen und ehrlich.

Vor allem aber macht er seiner im selben Atemzug eine süße Liebeserklärung: "Ich möchte Jessi dafür danken, dass sie einfach so ein guter Mensch ist. Wir haben einfach schon so viel zusammen erlebt", erzählt er emotional. In seinen Augen gebe es keine bessere Mutter als die 26-Jährige.

Anton Spreemann Jessica Schröders Babybauch

Instagram / nik_schroeder Jessica und Nik Schröder im August 2020

Anton Spreemann Niklas Schröder und seine Frau Jessi

