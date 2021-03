Yeliz Koc (27) erfreut ihre zahlreichen Fans mit neuen Schwangerschaftsfotos! Die Influencerin erwartet von ihrem Partner Jimi Blue Ochsenknecht (29) derzeit ihren ersten Nachwuchs. Nachdem sie zu Beginn aufgrund von gesundheitlichen Problemen nicht viel über ihre Schwangerschaft berichtete, meldet sie sich nun etwas häufiger im Netz. Jetzt gibt sie ihrer Community ein neues Update: So sehr ist das Babybäuchlein der Reality-TV-Bekanntheit mittlerweile gewachsen!

Glücklich lächelnd und in einem hellblauen Strick-Zweiteiler präsentiert Yeliz auf Instagram ihre Miniwölbung. "Was glaubt ihr, wird es ein kleiner wilder Kerl oder doch eine kleine Disney-Prinzessin?", schreibt sie zu dem Foto. Tatsächlich hat die 27-Jährige eine Vorahnung, was das mögliche Geschlecht betrifft, wie sie vor wenigen Tagen verriet: "Ich tendiere dazu, dass es ein Junge ist." Der werdende Vater wettet dagegen – er glaubt, ihr erstes Kind werde eine Tochter.

In welchem Schwangerschaftsmonat sich Yeliz befindet und wann sie das Geschlecht erfahren wird, behält sie für sich. Mit den Babynews Ende Februar offenbarte das Paar jedoch, dass sie in einem noch recht frühen Stadium sei. "Das war meine Idee. Ich hatte keine Lust auf Spekulationen", erklärte Jimi seine Beweggründe gegenüber Bild.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, März 2021

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im März 2021

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

