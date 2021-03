Richtig gehört, Paco und Bianca haben schon gemeinsame Pläne! Am Montagabend wurde das Love Island-Couple im Rahmen des großen Datingshow-Finales zum Sieger der Staffel gekürt. Aber winkt den Gewinnern neben dem Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro auch eine gemeinsame Zukunft fernab der Liebesinsel? Fakt ist: Im Promiflash-Interview plauderten Paco und Bianca aus, dass sie sich sehr schnell wiedersehen wollen!

Gegenüber Promiflash gab das "Love Island"-Siegerpaar einen Einblick in ihre Pläne nach der Show – und dabei wird klar: Paco will die Strecke von seinem Wohnort Hannover nach Rheinberg zu Bianca schon ganz bald auf sich nehmen, um seine Herzensdame zu besuchen. "Ich meinte, du kommst zu mir", berichtete die Ex-Islanderin ganz selbstverständlich. Der 25-Jährige hatte dagegen offenbar keinerlei Einwände: "Ach so, okay. Na, dann ist das ja geregelt", freute er sich.

Und nicht nur das: Paco und Bianca können sich sogar vorstellen, dass ihre Liebesgeschichte jetzt volle Fahrt aufnimmt! "Vertrauen ist der Grundstein einer Beziehung – und wenn das vorhanden ist, können uns diese paar Kilometer auch keine Steine in den Weg legen", machte der Tattooliebhaber deutlich.

Alle Folgen von “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” gibt es auf TVNOW.

