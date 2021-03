Fiona Erdmann (32) gibt jetzt ganz private Einblicke! Vor vier Jahren lernte das Model seinen Partner Mohammed in Dubai kennen. Vergangenen August wurde das Liebesglück des Paars von Söhnchen Leo Luan gekrönt. Immer wieder lässt die Influencerin ihre Fans auch an ihrem Alltag teilhaben. Die Gesichter ihrer Familie zensierte sie bislang allerdings immer auf gemeinsamen Fotos. Das ändert sich nun aber: Fiona teilte zum ersten Mal einen Schnappschuss, auf dem man ihren Moe erkennt!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin jetzt eine Momentaufnahme von ihren zwei Liebsten beim Einkaufen: Mohammed hält den gemeinsamen Sohnemann auf dem Arm, der mit seinem lässigen Look den Eltern Konkurrenz macht. Zum Schnuller trägt der Wonneproppen eine schwarze Sonnenbrille, die offenbar Fiona gehört. Erstmals sieht man auf dem Foto auch das Gesicht ihres Liebsten, allerdings verhüllt von einem schwarzen Mund-Nasen-Schutz. "Meine Jungs", kommentierte die 32-Jährige den Beitrag und fügte zusätzlich einen verliebten Emoji hinzu.

Auch sonst hat sich bei dem Paar in den vergangenen Monaten einiges getan: Vergangenen September haben die zwei Turteltauben ihr erstes Eigenheim in Dubai gekauft. Aktuell werden dort zwar noch immer einige Handwerksarbeiten verrichtet, aber schon bald soll die Familie ihr neues Zuhause wohl auch endlich beziehen dürfen.

Instagram / https://www.instagram.com/fionaerdmann/ Fiona Erdmanns Partner Mohammed mit Sohn Leo Luan

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo Luan

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

