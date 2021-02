Was für ein süßer Anblick! Vor wenigen Tagen wurden das Victoria's Secret-Model Elsa Hosk (32) und sein Freund Tom Daly zum ersten Mal Eltern. Ihr kleiner Sonnenschein trägt den finnischen Namen Tuulikki Joan Daly. Diesen wählte das Paar als Hommage an Elsas Mutter aus, die denselben Zweitnamen trägt. Während der Schwangerschaft gab Elsa immer wieder private Einblicke in ihren Alltag. Auch jetzt zeigt sie sich ganz stolz und teilt ein neues Foto der Kleinen!

Auf seinem Instagram-Account gab das Model nun einen privaten Einblick in sein junges Familienglück. In einem aktuellen Post beglückt die 32-Jährige ihre Fans mit einer knuffigen Momentaufnahme von ihrem kleinen Wonneproppen. Auf dem Schnappschuss liegt das Neugeborene auf einer bunten Babydecke und trägt einen geblümten Body. Sein Händchen hat der Sonnenschein dabei in den Mund gesteckt. Die Neu-Mama kommentierte den Beitrag mit vielen fröhlichen und bunten Emojis – passend zu den Farben der Decke.

Und nicht nur die Victoria's-Secret-Beauty zeigt sich ganz stolz. Neben ihren zahlreichen Fans freuen sich auch ihre Kollegen über die Geburt der kleinen Tuulikki. "Schönes Baby", schrieb beispielsweise die Influencerin Claire Rose und auch die Social-Media-Direktorin Madison Utendahl teilte ihre Freude unter dem Beitrag: "Die süßeste Babyprinzessin."

Anzeige

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk mit ihrer Tochter, Februar 2021

Anzeige

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk, Februar 2021

Anzeige

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk mit ihrem Freund Tom Daly und ihrer Tochter Tuulikki Joan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de