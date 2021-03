Diese Kommentare kamen gar nicht gut beim Publikum an. Es ist kein Geheimnis, dass Oliver Pocher (43) nur zu gerne gegen Influencer wettert. Das bewies der Comedian erst gerade wieder, als er als Promi-Gast bei I Can See Your Voice zu sehen war. In der Sendung trat ein Fitness-Model auf – und an ihm ließ der Komiker kein gutes Haar: Von Minute eins an musste die Kandidatin von Oli jede Menge Seitenhiebe einstecken...

Gleich in der ersten Runde wurde das Promi-Panel bestehend aus Motsi Mabuse (39), Victoria Swarovski (27), Ilka Bessin (49), Thomas Herrmanns und Oli gefragt: Welchen der Teilnehmer wollen sie sofort kicken? Darüber musste der Mann von Amira Pocher gar nicht lange nachdenken – und wählte prompt das Fitness-Model. "Die sieht nur gut aus. Die kann nicht singen", erklärte der 43-Jährige seine Wahl. An dieser Stelle hörten seine Sticheleien aber noch nicht auf! Stattdessen legte er nach: "Du kannst nichts!" und "Dich will ich nicht mehr sehen". Schlussendlich musste das Fitness-Model auch in Runde zwei gehen. Es stellte sich heraus: Die Kandidatin war keine Schwindlerin und kann singen! Auch wenn Oli anderer Meinung war: "Ich weiß nicht, was ihr wollt! Die hat nicht einen Ton getroffen", regte er sich auf.

Die Aussagen des gebürtigen Hannoveraners gingen vor allem der Twitter-Gemeinde zu weit. Die Fans mochte das "sexistische Rumgeprolle" des Entertainers überhaupt nicht. "Boah, ist Pocher ein Affe" oder "Ich schaue gerade #ICanSeeYourVoice und könnte mich so sehr über Oliver Pocher aufregen. Seine respektlosen und sexistischen Kommentare sind wirklich unter der Gürtellinie", beschweren sich nur zwei User.

TVNOW / Frank W. Hempel Das Promi-Panel, die "I Can See Your Voice"-Kandidaten, The BossHoss und Daniel Hartwich

TVNOW / Frank W. Hempel Das Fitness-Model bei "I Can See Your Voice"

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im Januar 2021

