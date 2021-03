Da kann man schon mal sprachlos werden! Winnie Harlow (26) erreichte im Jahr 2014 durch ihre Teilnahme an America's next Topmodel große Bekanntheit. Seitdem ist das Model aus der Fashionbranche nicht mehr wegzudenken und lief 2018 sogar für die Victoria's Secret-Show über den Catwalk. Wie sie im Dezember vergangenen Jahres offenbarte, hat sie seitdem zehn Kilo zugenommen. Ihre neuen Kurven setzte Winnie jetzt mit ein paar sexy Bikini-Pics in Szene!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 26-Jährige nun eine Reihe von Urlaubsfotos aus Miami, auf denen sie ihre Rundungen in einem knappen, raffiniert geschnürten Bikini präsentiert. Auf den Schnappschüssen rekelt sich die Kanadierin mit jamaikanischen Wurzeln auf einem Boot. Dabei scheint sie sich in ihrem Körper pudelwohl zu fühlen. Kein Wunder, denn der kann sich wirklich sehen lassen! Winnie scheint den Moment jedenfalls in vollsten Zügen zu genießen. "Hai-Wanderung", kommentierte die Beauty ihren Beitrag.

Nicht nur ihre Fangemeinde zeigt sich von den verführerischen Fotos total begeistert. Unter dem Post finden sich auch einige Komplimente ihrer Kollegen. "Du bist einfach umwerfend", schrieb beispielsweise Model Janice Josteema und untermauerte ihre Aussage mit mehreren verliebten Emojis. Die Full House-Darstellerin Jurnee Smollett (34) reagierte ebenfalls auf die heißen Aufnahmen: "Einfach bezaubernd."

Getty Images Winnie Harlow auf der Victoria's-Secret-Fashion-Show in NYC im November 2018

Instagram / winnieharlow Winnie Harlow im März 2021

Getty Images Winnie Harlow bei den MTV EMAs in L.A. im November 2020

