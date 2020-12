Jetzt enthüllt Winnie Harlow (26) ein paar ungewöhnliche Details! Das Model erlangte erstmals große Bekanntheit als Kandidatin in der 21. Staffel von "America's Next Top Model" – der US-Version von GNTM. Seitdem ist sie aus der Fashionwelt nicht mehr wegzudenken und schwebte vor zwei Jahren sogar über den Laufsteg der Victoria's-Secret-Show. In einer aktuellen Q&A-Runde gibt sie jetzt preis, wie viel sie damals wog – und wie viel sie heute auf die Waage bringt.

In ihren Instagram-Storys teilt Winnie ein Video mit ihren Followern, das ihre Figur zeigt und wie diese sich über die Jahre verändert hat. Sie belässt es aber nicht nur bei dem Bildmaterial, sondern nennt ihren Fans auch ihr exaktes Gewicht zu dem Zeitpunkt der Aufnahmen. Angefangen vor zwei Jahren, als die dunkelhaarige Schönheit über den Laufsteg der legendären Victoria's-Secret-Fashion-Show stolzieren durfte. Damals habe sie 54 Kilo gewogen – jetzt sei sie gute zehn Kilo schwerer.

Wie Winnie erklärt, sei es ihr gar nicht bewusst gewesen, dass sie zugenommen hat. Es fiel ihr offenbar erst auf, als sie Klamotten bestellte und diese nicht passten: "Ich dachte, ich habe dieselbe Kleidergröße wie letztes Jahr, aber: Nein. Mein Hintern sagt: 'Was hast du gedacht? Du warst im Lockdown!'" Jetzt wolle sie die Extrapfunde aber wieder purzeln lassen, da ihr Traumgewicht bei 57 Kilo liege.

Getty Images Winnie Harlow bei den MTV EMAs in L.A. im November 2020

Getty Images Winnie Harlow auf der Fashion Week in Paris im Januar 2020

