Sie haben sich offenbar gesucht und gefunden! Als während der Kennenlernshow von Let's Dance Jan Hofers (69) Name gefallen war, konnte man pure Begeisterung in Christina Lufts (31) Gesicht sehen. Seit ein paar Wochen trainieren die Profitänzerin und der ehemalige Tagesschau-Sprecher miteinander und sind immer noch Feuer und Flamme, zusammen tanzen zu dürfen. Was den Moderator als Tanzpartner so besonders macht, verriet Christina nun im Interview mit Promiflash.

"Jan ist ein Gentleman und hat einen riesigen Respekt vor dem Tanzen. Er hat so viel Lebensfreude und es macht unglaublich Spaß mit ihm", erzählte die 31-Jährige im Rahmen ihrer neuen internationalen Werbekampagne für Bacardi im Promiflash-Interview. Dass die TV-Legende fast 70 Jahre alt ist, habe Vor- und Nachteile – dennoch könne sie sich keinen besseren prominenten Tanzpartner an ihrer Seite vorstellen. "Er ist der älteste Teilnehmer bei 'Let’s Dance' jemals und das merkt man natürlich körperlich, aber die Gelassenheit und Freude, die er mitbringt, ist unbezahlbar", hielt sie abschließend fest.

Da Christina gemeinsam mit ihrem Kollegen Christian Polanc (42) im vergangenen Jahr die große Profi-Challenge gewonnen hatte, durfte sich einer der beiden seinen Promi für diese Staffel selbst aussuchen. Das Los entschied zugunsten von Christian – was für Christina, die mit Jan eh mehr als zufrieden ist, vollkommen in Ordnung ist: "Natürlich hätte ich mich auch gefreut, den Partner aussuchen zu dürfen, aber ich gönne es Christian von Herzen. Schließlich haben wir die Profi-Challenge ja auch zusammen gewonnen und es war nur fair zu losen."

