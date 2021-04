Zu Beginn eines neuen Lebensjahrs lohnt sich gelegentlich der Blick auf die vergangenen. Im Fall von Céline Dion (53) könnten diese kaum ereignisreicher gewesen sein. Schließlich kann die Kanadierin eine beeindruckende Karriere vorweisen: Sie verkaufte über 250 Millionen Tonträger, der Song "My Heart Will Go On" ist noch immer jedem ein Begriff, der den Film Titanic geschaut hat. Zu ihrem 53. Geburtstag wagte Céline nun allerdings einen Rückblick der etwas anderen Art: Sie postete Bilder eines früheren Geburtstags.

Die auf Instagram veröffentlichte Galerie zeigt eine um Jahre jüngere Céline zunächst beim Anschneiden eines riesigen, mit Noten verzierten Kuchens. Die folgenden Aufnahmen begleiten sie dann dabei, wie sie ein Stück des Gebäcks zum Mund führt. Zur Feier des Tages trug die Sängerin einen karierten Rock und ein schwarzes Crop-Top. "Die Jahre zähle ich zwar nicht, aber Kuchen esse ich noch immer. Danke für all die Glückwünsche", schrieb sie einschließlich eines roten Herzchens unter den Beitrag.

Zahlreiche ihrer Fans gratulierten in den Kommentaren. "Eine lebende Legende", schrieb ein Nutzer. "Ich hoffe, dein Tag ist gefüllt mit Liebe, Umarmungen und Küssen", ergänzte ein anderer. Für Céline dürfte ihr Geburtstag nicht der einzige Grund für eine Feier gewesen sein. Erst kürzlich hatte sie verkündet, dass sie einen Ehrendoktortitel des Berklee College of Music erhalten wird.

ActionPress Céline Dion, Sängerin

Instagram / celinedion Die junge Céline Dion und ihr Geburtstagkuchen

Getty Images Céline Dion, September 2019 in Quebec

