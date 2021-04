Popstar Beyoncé Knowles-Carter (39) scheint eine absolute Vollblut-Mama zu sein. Schon häufiger machte die Sängerin deutlich, dass für sie ihre Familie immer an erster Stelle steht. Mit ihrem Ehemann Jay-Z (51) hat sie drei Kinder: Blue Ivy (9) und die Zwillinge Rumi (3) und Sir (3). Ihr Privatleben hält die "Single Ladies"-Interpretin zwar ganz gern aus der Öffentlichkeit heraus. Umso mehr freuen sich ihre Fans, wenn Queen Bee dann doch mal einen seltenen Einblick in ihren Familienalltag gewährt. Und jetzt ist einer dieser seltenen Momente: Beyoncé zeigt ein paar tolle Schnappschüsse von einem Strandausflug mit ihren Kids.

Auf Instagram teilt die Dreifach-Mama die niedlichen Aufnahmen von sich und ihrem Nachwuchs. Das erste Bild zeigt sie mit ihrer Ältesten: Die beiden posieren mit Knutschmund und in lässigen Jeansjacken für ein Mama-Tochter-Selfie – die Ähnlichkeit von Blue Ivy und Beyoncé ist verblüffend! Neben dem feschen Partnerlook-Pic teilt die 39-Jährige aber auch zuckersüße Aufnahmen ihrer Twins Rumi und Sir. Die Kleinen tapsen barfuß an Mamas Seite in Richtung Meer – natürlich perfekt gestylt für einen Tag am Strand.

Beyoncé tut alles dafür, ihren Kids ein unbeschwertes und privates Leben zu ermöglichen. Abschalten und relaxen am Strand gehört daher zu den liebsten Aktivitäten der prominenten Familie. Im Netflix-Film "Homecoming" fand der Megastar rührende Worte um seine Gefühle zu beschreiben: "Wenn man Mutter ist, erfährt man eine Liebe zu seinen Kindern, die stärker ist als alles, was man sich vorstellen kann."

Instagram / beyonce Beyoncé Knowles mit ihrer Tochter Blue Ivy

Instagram / beyonce Beyoncé Knowles mit ihrem Sohn Sir

Instagram / beyonce Beyoncés Tochter Rumi am Strand

