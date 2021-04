Karl Jeroboan ist auf Erfolgskurs! Der diesjährige Kandidat von DSDS konnte die Jury rund um Dieter Bohlen (67) Runde für Runde überzeugen. Letzterer gab ihm sogar beim Casting seine Goldene CD, sodass er den Deutschland-Recall kurzerhand überspringen durfte – und nun steht er im heiß begehrten Finale. Was viele nicht wissen: Vor fünf Jahren nahm er schon mal an der Gesangsshow teil – schaffte es aber nicht sehr weit. Warum läuft Karls zweiter Anlauf nun deutlich besser? Das verriet er nun Promiflash!

Der 30-Jährige habe in den letzten Jahren viel durchmachen müssen, gab er im Promiflash-Interview an. "Man muss immer erst einmal so eine Phase durchleben, um da hinzukommen, wo man am Ende sein möchte. [...] Ich musste als Person und Künstler noch ein bisschen wachsen, und jetzt hat es geklappt", erklärte er seine Entwicklung. Was genau vorgefallen ist, führte Karl nicht weiter aus. Jedoch scheinen ihn die Ereignisse stärker gemacht zu haben: "Dieses Mal war es einfach das perfekte Timing, die richtige Zeit für mich."

Wie fühlt es sich an, im Finale zu stehen? "Ich bin megahappy, überglücklich darüber, dass ich meinem Ziel jetzt so nahe bin. Ich werde am Samstag alles geben!", versprach er im weiteren Gespräch mit Promiflash. Doch seine Konkurrenz ist stark. So muss er gegen Rockröhre Jan-Marten, Soul-Granate Starian und den DSDS-erfahrenen Finalisten Kevin Jenewein antreten. Letzterer hat nämlich drei Versuche gebraucht, um es in die Liveshows zu schaffen.

Alle Episoden von "Deutschland sucht den Superstar" bei TVNOW.

TVNOW / Stefan Gregorowius Karl Jeroboan bei DSDS

Instagram / stariann Die DSDS-Kandidaten Starian und Karl

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidat Kevin Jenewein

