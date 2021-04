Nutzt Alex Born die Gunst der Stunde? Bei Love Island hatte die Granate zunächst nur Augen für Nicole. Die Stuttgarterin war zu dem Zeitpunkt aber mit Dennis liiert und hatte nur wenig Interesse daran, den Boxer näher kennenzulernen. Mittlerweile ist der Flirt mit Dennis Geschichte und Nicole wieder zu haben. Versucht Alex nach der Kuppelshow jetzt erneut sein Glück und geht bei seiner einstigen Herzensdame auf Angriff?

"Dass Nicole jetzt wieder zu haben ist, ändert rein gar nichts an der Situation [...]. Ich habe Gefallen an Emilia gefunden, ich habe sie näher kennengelernt und ich will sie auch weiterhin kennenlernen", stellte der Hamburger nach "Love Island" im Gespräch mit Promiflash klar. Die 29-Jährige sei mittlerweile keine Option mehr für ihn, was nicht nur mit seiner Loyalität gegenüber Dennis zu tun habe, sondern vor allem an seinem Interesse an Emilia Würsching. Obwohl die ihm vor dem Finaleinzug den Laufpass gegeben hat, scheint Alex weiterhin an einer Zukunft mit ihr festzuhalten.

Doch glaubt der Sportler, dass auch Nicole und Dennis noch eine Chance darauf haben, wieder zueinanderzufinden? "Es waren viele emotionale Momente, in die man sich reinsteigern konnte, und jetzt sollte sich jeder etwas Zeit für sich nehmen, alles reflektieren und schauen, was die Zeit mit sich bringt", fasste Alex zusammen. Ob die beiden am Ende um ihre Liebe kämpfen, sei seiner Meinung nach schwer einzuschätzen.

RTL II Nicole und Alex bei "Love Island" 2021

RTLZWEI Fynn, Greta, Alex und Emilia

RTLZWEI Nicole und Dennis bei "Love Island" 2021

