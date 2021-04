Haben sich Caroline und Andreas Robens mit dieser Aktion einen Shitstorm eingefangen? Die Sommerhaus der Stars-Gewinner haben vor Kurzem die Faneteria übernommen, das einstige Café von Daniela Büchner (43) und ihrem verstorbenen Mann Jens (✝49). Bei den Renovierungsarbeiten ließen sich die Fitness-Fanatiker nun mit einem breiten Lächeln beim Überstreichen von Jens' Porträt ablichten. Zudem pinselten sie in das Wandbild von dessen Witwe Vampirzähne. Die Fans finden das pietätlos – und auch Dannis Ex Ennesto Monté (46) schießt gegen das Paar. "Dass sie sich jetzt noch dabei zeigen, Andreas Robens grinsend mit Pinsel in der Hand, wie er das Bild übermalt, ist der Gipfel der Respektlosigkeit", erklärt der 46-Jährige gegenüber Promiflash.

