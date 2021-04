Schnipp, schnapp, Haare ab? Tyra Banks (47) ist ohne Frage ein wandlungsfähiges Model, das schon viele Frisurentrends mitgemacht hat. In den vergangenen Jahren schien sich die US-Amerikanerin aber ganz offensichtlich mit ihrem aktuellen Style pudelwohl zu fühlen. Nur selten bis gar nicht veränderte sich der Langhaar-Look auf Tyras Kopf. Doch hatte sie jetzt auf einmal etwa genug davon? Es scheint so: Jetzt zeigt sich Tyra mit raspelkurzen Haaren!

Diese Radikal-Veränderung haben wahrscheinlich einige Fans nicht erwartet. Auf einem Instagram-Bild zeigt sich die 47-Jährige jetzt mit Pixie Cut statt Wallemähne und hält ganz erschrocken von der riesen Veränderung die Hand vor den Mund. "Hab mir die Haare wieder abgeschnitten – wie gefällt's euch?", schreibt Tyra in die Beschreibung. Affinität für Umstylings propagierte die America's next Topmodel-Ikone auch lange Zeit ihren Schützlingen im TV – deswegen bekommt das Pic wahrscheinlich auch direkt ein "Gefällt mir" von Kollegin Heidi Klum (47), die das deutsche Pendant des Modelcastings moderiert.

Doch für alle, denen Tyra mit langen Haaren viel besser gefallen hat, gibt es dann doch Entwarnung. "Reingelegt", heißt es dann doch seitens der Amerikanerin, die einfach ein altes Foto aus dem Jahr 2015 herausgekramt hat und sich einen Aprilscherz erlaubt. "Da hast du mich drangekriegt – trotzdem bist du so oder so schön!", schreibt ein Fan in die Kommentarspalte", eine andere Supporterin gibt zu: "Für eine Sekunde hab' ich's wirklich geglaubt!"

Anzeige

Getty Images Tyra Banks, 2018 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Tyra Banks, 2019 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Tyra Banks, Moderatorin von "Dancing with the Stars"

Anzeige

Welchen Look mögt ihr lieber an Tyra? Ganz klar Pixie Cut! Natürlich Wallemähne! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de