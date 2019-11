Tyra Banks (45) ist schon seit fast 30 Jahren im Fashion-Business erfolgreich! Im Alter von zarten 15 ergatterte die Laufsteg-Schönheit ihren ersten Modeljob – es war der Beginn einer steilen Karriere. Sie schaffte es unter anderem auf das Cover namhafter Magazin wie GQ oder Sports Illustrated und war lange einer der Victoria's Secret-Engel. Mittlerweile hat die 45-Jährige ihre Flügel und ihre Catwalk-Laufbahn an den Nagel gehängt, doch Mode ist und bleibt ihre Leidenschaft. Das beweist auch ihr außergewöhnliches Outfit, das sie diese Woche auf einem Event in Hollywood trug.

Als Tyra am Dienstag bei den American Influencer Awards über den roten Teppich flanierte, löste sie ein Blitzlichtgewitter aus. Die Beauty erschien in einem dreiteiligen sexy Hosenanzug mit Karomuster. Die Highwaist-Hose hatte sie mit einem passenden Blazer und einem Mantel kombiniert. Ein schwarzer BH mit Spitzen-Details machte den Look komplett, doch der ging bei dem Karo-Overload fast ein wenig unter. War der Print vielleicht etwas zu viel des Guten?

Im Vergleich zu dem schillernden Style von Patrick Starrr wirkte Tyra aber fast schon schlicht und unscheinbar. Der US-Beauty-YouTuber posierte in einem kunterbunten Mini-Kleid mit voluminösen Ärmeln und einem riesigen Turban auf dem Kopf und war damit ganz klar der Paradiesvogel des Abends.

Getty Images Tyra Banks, Model bei "Victoria's Secret"

Getty Images Model Tyra Banks in Hollywood

Getty Images Patrick Starrr bei den American Influencer Awards

