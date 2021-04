Auch Milo Ventimiglia (43) tappt im Dunkeln! Der Gilmore Girls-Darsteller porträtierte den Bad Boy der Serie namens Jess, der in der zweiten Staffel Rorys Herz erobern konnte. In dem Sequel "Gilmore Girls: Ein neues Jahr" kehrte er zurück nach Stars Hollow und traf dort auf seine Jugendliebe. Die Miniserie endete mit einem spannenden Cliffhanger: Rory verriet ihrer Mutter Lauren, dass sie schwanger sei. Bis heute rätseln Fans, ob Logan, Jess oder etwa ein Unbekannter der Daddy ihres Babys ist. Zu denen, die miträtseln, gehört tatsächlich auch Milo!

Der Schauspieler wisse nicht, wer der Vater des ungeborenen Kindes sei, gestand er nun gegenüber Us Weekly. "Es ist unglaublich, sie [die Produzenten] haben es mir nie erzählt", lachte Milo im Interview. "Aber wisst ihr was? Ich habe auch nie gefragt", gab er daraufhin zu. "Aber Jess ist es nicht. Das ist das Einzige, was ich weiß", erklärte er weiter. Sein Serienkollege Matt Czuchry (43) hingegen soll aufgeklärt worden sein.

"Vielleicht rufe ich Mattie an und frage ihn einfach", kam Milo dann eine Idee. Ob Matt ihm das große Geheimnis verrät, ist zu bezweifeln. Im Januar stellte der 43-Jährige ebenso im Gespräch mit Us Weekly klar: "Ich habe es nie jemandem erzählt, weil es einzig und allein sie [die Produzenten] tun sollten. [...] Es ist nicht meine Serie." Vielleicht drückt er ja bei Milo ein Auge zu.

Anzeige

Getty Images Der "Gilmore Girls"-Cast

Anzeige

Getty Images Milo Ventimiglia, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Matt Czuchry, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de