Welche News erwarten Inci Sencers (27) Fans? Schon im Februar waren sich einige Follower der ehemaligen Bachelor-Kandidatin sicher, dass sie wieder Nachwuchs erwartet. Die gelernte Sport- und Fitnesskauffrau ist bereits zweifache Mutter, könnte ihre kleine Rasselbande aber möglicherweise bald vergrößern. Grund für die Spekulationen war eine kleine Wölbung, die sich an Incis Körpermitte erahnen ließ. Ist es jetzt so weit – und das TV-Sternchen macht die Schwangerschaft offiziell?

Das vermutet die Instagram-Commuity der 27-Jährigen zumindest nach ihrem neuesten Posting. "Countdown beginnt – noch drei Tage", schreibt sie zu einem Foto von sich und ergänzt den Hashtag #BigNewsComingSoon, also "Bald gibt es große Neuigkeiten." Natürlich behält Inci noch für sich, in welche Richtung die große Ankündigung geht – ihre Fans haben jetzt aber keine Zweifel mehr an der Schwangerschaft. "Big News", kommentiert ein User unter dem Bild und fügt ein Emoji mit Babybauch hinzu.

Vor einigen Tagen erreichten die ehemalige Anwärterin um Sebastian Panneks letzte Rose bereits die ersten Glückwünsche zur vermeintlichen Schwangerschaft. Weil den Fans auf einem Foto ein "ganz besonderer Glow" aufgefallen war, waren sie sicher, dass dieser definitiv von einer Schwangerschaft herrührt. "Herzlichen Glückwunsch", schrieb deshalb jemand unter dem Beitrag.

Anzeige

Instagram / inci.sencer Inci Sencer mit ihren Töchtern Mila und Neyla

Anzeige

Instagram / inci.sencer Inci Sencer im Februar 2021

Anzeige

Instagram / inci.sencer Inci Elena Sencer, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de