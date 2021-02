Erwartet Inci Sencer (27) wieder Nachwuchs? Im Dezember 2017 wurde die einstige Bachelor-Teilnehmerin erstmals Mutter. Sie und ihr Mann Daniel gaben ihrer Tochter den Namen Mila Jolie. Bereits ein Jahr später durfte das Mädchen seine kleine Schwester in die Arme schließen: Neyla Sophie wurde geboren. Und jetzt munkeln Fans, dass die TV-Beauty wieder ein kleines süßes Geheimnis hat: Inci soll wieder schwanger sein!

Darüber spekulieren jedenfalls Incis Follower in der Kommentarspalte auf Instagram. Die TV-Beauty teilte ein Instagram-Pic, auf dem sie im Freien ein weit ausgestelltes T-Shirt und einen kurzen Plüschmantel trägt. Obwohl die 27-Jährige in ihrer Bildunterschrift auf den sich nähernden Frühling aufmerksam macht, haben einige Fans nur Augen für ihre Körpermitte. "Bist du etwa wieder schwanger? Sieht zumindest ganz nach einem Babybäuchlein unter dem Shirt aus", vermutet ein User.

Ein anderer User scheint bereits sicher zu sein, dass Inci wieder ein Baby erwartet. "Na, was versteckt sich denn da unter dem weiten Pulli? Wenn da mal nicht jemand schwanger ist", lauten die ironischen Zeilen des Kommentars. Ob sich die Brünette tatsächlich bald Dreifach-Mama nennen darf? Immerhin hatte sie vor einigen Monaten im Netz noch stolz ihr hart erarbeitetes Sixpack gezeigt. Was meint ihr? Könnte an den Gerüchten was dran sein? Stimmt unten ab!

Instagram / inci.sencer Inci Sencer mit ihren beiden Töchtern im Mai 2020 in Baden-Württemberg

Instagram / inci.sencer Inci Sencer mit ihrem Mann Daniel, Februar 2021

Instagram / inci.sencer Inci Sencer, Influencerin

