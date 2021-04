Chloe Ferry (25) geizt nicht mit ihren Reizen! Die Geordie Shore-Darstellerin liebt es, sich ihren Fans im Netz so sexy wie möglich zu zeigen. Regelmäßig posiert die Britin in heißen Dessous und präsentiert ihre nicht ganz so gottgegebenen Kurven. Pünktlich zu den ersten warmen Tagen läutete die 25-Jährige jetzt auch die Bikini-Saison ein – und gab dabei den Blick auf ihr üppiges Dekolleté frei!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die frühere Ex on the Beach-Kandidatin am Donnerstag gleich mehrere Fotos ihres Sonnenbads: Die Brünette genießt offenbar die Wärme, während sie in einem knappen Designer-Bikini auf einer Liege entspannt. Absoluter Eyecatcher: Chloes pralle Oberweite, die sie mit ihrem Arm sogar noch zusammendrückt. Zu den Schnappschüssen schrieb die Beauty: "Schaffe deinen eigenen Sonnenschein, Baby!"

Kein Wunder, dass Chloe ihre Brüste so stolz gen Kamera streckt – schließlich hat sie für die in den vergangenen Jahren mächtig Geld beim Schönheitschirurgen gelassen. In drei Operationen ließ sich die Kollegin von Charlotte Crosby (30) bereits ihren Vorbau aufhübschen – und auch an ihre Nase, ihr Kinn, ihren Po und ihre Lippen durfte der Doc schon Hand anlegen.

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, April 2021

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, britischer TV-Star

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, Reality-TV-Bekanntheit

