Geht es Amanda Bynes (34) heute besser? Nach einer erfolgreichen TV-Karriere von 2000 bis 2010 verschwand die Schauspielerin mehr und mehr von der Bildfläche. Der Grund dafür sollen eine Drogenabhängigkeit und psychische Probleme sein. Vergangenes Jahr wurde die "Einfach zu haben"-Darstellerin per Gerichtsurteil in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Seitdem haben ihre Fans nur sehr spärlich Lebenszeichen von ihr bekommen. Jetzt gibt es jedoch ein erfreuliches Update aus Amandas Umfeld!

Gegenüber People offenbarte David A. Esquibias, der ehemalige Anwalt des TV-Stars, nun: "Amanda geht es super!" Weiter plauderte der Jurist aus, der bis heute in Kontakt mit Amanda stehen soll: "Sie freut sich aktuell sehr darauf, am Samstag ihren 35. Geburtstag mit ihrer Familie und ihren Freunden zu feiern." Und wie sieht ihr Leben sonst so aus? Der Teenie-Star soll inzwischen mit ihrem Verlobten in einem hübschen Haus am Strand leben und regelmäßig Meditations- und Soul-Cycle-Kurse belegen.

Doch Amanda soll nicht nur ihre Seele baumeln lassen, sondern auch wieder arbeiten – aber nicht als Schauspielerin: "Amanda ist eine richtige Unternehmerin", berichtet David. "Sie erforscht gerade verschiedene Duftnoten. Sie überlegt neben einer Modelinie ein Parfüm herauszubringen." Zudem soll sie einen Abschluss des Fashion Institute of Design & Merchandising anstreben.

Getty Images Amanda Bynes im Jahr 2011

Instagram / paultattedheavy818 Paul Michael und Amanda Bynes, 2020

Instagram / paultattedheavy818 "Was Mädchen wollen"-Darstellerin Amanda Bynes

