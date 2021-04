Und plötzlich waren Rebecca Mirs (29) Brüste das einzige Gesprächsthema! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Finalistin war in der aktuellen Folge der Modelshow als Gastjurorin eingeladen und schmiss sich dafür ordentlich in Schale. Die schwangere Beauty trug ein blaues, hautenges Glitzerkleid mit XXL-Ausschnitt. In ihre Augen schauen konnte offenbar kaum ein Zuschauer. Vielen Fans vorm Bildschirm entging nicht, dass Rebeccas Oberweite während der Schwangerschaft ordentlich gewachsen ist.

Viel Screentime hatte die 29-Jährige nicht bei GNTM, die Twitter-User hatten trotzdem nur ein Thema. "Styling: Wie viel Ausschnitt willst du? Rebecca: Ich versteh die Frage nicht", "Maske: Rebecca, wie tief darf dein Dekolleté sein? "Rebecca: Auf jeden Fall!" oder "Dekolleté nehm ich", lauteten nur einige Reaktionen auf Rebeccas XXL-Ausschnitt. Andere Zuschauer betonten außerdem, wie gut dem Model seine Schwangerschaft steht: "Kann ich schwanger bitte genauso schön aussehen wie Rebecca?", schrieb etwa eine Nutzerin.

Aufgezeichnet wurde die GNTM-Folge mit Rebecca im Dezember. Während ihr Bauch in dem Kleid noch recht klein wirkte, ist dieser mittlerweile kugelrund. Lange dauert es wohl nicht mehr, bis die "taff"-Moderatorin und ihr Liebster Massimo Sinató (40) Eltern werden. Rebecca hat sich vor ein paar Wochen in die Babypause verabschiedet.

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, TV-Moderatorin

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir am Set von "Germany's next Topmodel"

Instagram / massimo__sinato Rebecca Mir und Massimo Sinató 2021

