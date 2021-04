Farina Yari alias Novalanalove (30) nimmt Abschied von zwei ganz besonderen Kleidungsstücken! Im Dezember 2018 gab die Mode-Bloggerin ihrem Partner Pouya alias DJ Yeezy standesamtlich das Jawort. Im September 2019 folgte die große Hochzeitssause auf Ibiza. Auch heute sind die beiden glücklich, halten ihre Ehe jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Von Farinas Liebesglück können nun auch ihre Fans profitieren – die Influencerin verlost ihre beiden Hochzeitskleider.

"Mein wunderschönes Brautkleid, ich liebe es nach wie vor", schwärmt die Blondine in ihrer Instagram-Story, während sie ihr verspieltes Hochzeitskleid noch einmal trägt. Es sei ihr absolutes Traumkleid für diesen Anlass gewesen, dennoch sei es nun an der Zeit, sich davon zu trennen. "Es hat seine Zwecke für mich erfüllt und ich finde, es hat ein neues Leben verdient. Darum möchte ich einer von euch die Chance geben, darin 'Ja' zu sagen. Ich möchte es gerne verschenken", verkündet Farina.

Auch ihr After-Wedding-Party-Dress wolle sie weggeben. "Es ist so atemberaubend. Ich kann nicht glauben, wie wunderschön dieses Kleid ist. Ich habe mich so wunderschön darin gefühlt", erzählt sie, während sie in dem goldenen Kleid vorm Spiegel posiert. Auch dieses Teil sei viel zu schade für den Schrank und soll nun über eine Verlosung eine neue Besitzerin finden.

Instagram / djyeezy Novalanalove und ihr Ehemann DJ Yeezy

Chris Emil Janßen / ActionPress Farina Opoku alias Novalanalove in Berlin

Instagram / novalanalove Novalanalove in ihrem After-Wedding-Party-Dress

