Er ist eine der großen Entdeckungen dieser Deutschland sucht den Superstar-Staffel: Starian Dwayne McCoy überzeugte Fans und Jury mit seiner Stimme und schaffte am vergangenen Samstag sogar den Sprung ins Finale. Dabei plagten den angehenden Superstar zwischenzeitlich große Sorgen, als ihm seine Stimme Probleme machte. Doch nicht nur beim Publikum kommen die Performances gut an – Promiflash verriet Starian, wie sehr sich seine Familie mit ihm gefreut hat.

Es sei ein richtiger Gefühlsausbruch gewesen, der ihm entgegengekommen sei, als er seine Liebsten nach dem Finaleinzug angerufen hatte, erinnerte sich der Nachwuchsmusiker im Gespräch mit Promiflash: "Die sind wirklich ausgeflippt, sind regelrecht ausgerastet, die wussten am Ende nicht mehr, wo links, wo rechts ist." Seine Familie habe ihn in seiner adrenalingeladenen Stimmung voll aufgefangen, lachte der 19-Jährige: "Das war wirklich ein sehr krasses Gefühl, die haben mich am Telefon angejubelt, haben geweint, gleichzeitig gelacht – da waren alle Emotionen dabei."

Dabei sei er gar nicht davon ausgegangen, sich im Halbfinale durchsetzen zu können, gab Starian zu: "Es haben zwar viele Fans gesagt, dass sie für mich anrufen, da hatte ich schon ein gutes Gefühl. Aber ich war mir trotzdem nicht sicher, dass ich so weit kommen würde." Die Liveauftritte seien ohnehin eine grandiose Erfahrung gewesen. Zu wissen, dass da nichts mehr bearbeitet wird und man live vor Publikum singe, sei eine ganz besondere Erfahrung, sagte er abschließend.

Instagram / stariann Starian und Karl, DSDS-Kandidaten 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Starian Dwayne McCoy

TVNOW / Stefan Gregorowius Kevin Jenewein, Starian McCoy, Jan-Marten Block und Karl Jeroboan, DSDS-Finalisten 2021

