Marcel Caruso Kaiser sorgte bei Are You The One? für jede Menge Zündstoff! Er bandelte erst mit Laura Maria, dann wieder mit Leonie an und hielt sich beide zeitgleich warm. Die Krönung seines falschen Spiels: Als Moderatorin Sophia Thomalla (31) ihn im Finale auf seinen Sex mit Leonie ansprach, leugnete er das trotz Videobeweis. Beim Wiedersehen wurde er deshalb ausgeladen und nicht nur das: Er sollte auch generell kein Thema sein.

Das verriet sein Perfect Match Leonie jetzt in ihrer Instagram-Story. Sie habe sich sehr auf die Reunion gefreut und sich auch schon überlegt, was sie dort sagen will – natürlich zu dem miesen Verhalten von Marcel. "Nur leider wurde dann kurz vor Drehbeginn gesagt: 'Hört mal zu, diese Person wird hier nicht erwähnt'", erzählte sie. Demnach sei sie auch kaum zu Wort gekommen, weil ihre "Are You The One?"-Story sich quasi komplett um den verstoßenen Womanizer gedreht hat.

"Es spricht ja absolut für sich, dass RTL ihm keine weitere Plattform mehr geben möchte", betonte die Personal Trainerin. Sie selbst habe sich ebenfalls von ihrem TV-Flirt distanziert. Dieser Mensch sei für sie nur ein Haufen Müll. Dennoch will sie auch ihre Sicht der Dinge noch schildern und versprach, in den kommenden Tagen ein Statement Video zu posten.

