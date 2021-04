Bei der großen Are You The One?-Reunion waren nicht alle dabei! Vergangene Woche wurden endlich die zwei finalen Folgen der Kuppelshow ausgestrahlt. Und es gab ein paar Überraschungen. So durften nämlich die bereits gefundenen Perfect Matches zurück in die Villa und mit den anderen Teilnehmern quatschen. Schnell war klar: Es besteht noch viel Redebedarf über die turbulente Staffel. Eigentlich sollte bei der großen Wiedersehensshow einiges geklärt werden. Doch ausgerechnet die zwei Unruhestifter Marcel und Germain haben gefehlt – aber warum?

Gleich zu Beginn der Sendung erklärte Moderatorin Sophia Thomalla (31) die Gründe für die Abwesenheit: "Marcel haben wir ausgeladen, weil er mit seinem Verhalten und diversen Aussagen während und nach der Sendung mehrere Mitstreiter verletzt hat", stellte die Tattooliebhaberin klar. Der Bad-Boy sorgte mit seinen Sprüchen in der Liebeshütte des Öfteren für Aufruhr und stichelt auch jetzt noch gegen die Teilnehmer auf Social Media. Dort äußerte er sich auch jetzt zu der Reunion: "Warum habt ihr uns ausgeladen? Weil ihr Angst habt, dass wir unseren Mund aufmachen."

"Aber die Wahrheit muss ans Licht kommen", deutete Marcel an, bald mehr erzählen zu wollen. Und Germain? "Auch Germain mussten wir ausladen, weil er sich nicht an das Corona-Hygienekonzept halten wollte, was für diese Sendung notwendig gewesen wäre. Deshalb ist er leider auch nicht dabei", klärte sie auf. Auch er habe noch einiges zu sagen, teilte Germain aber bereits in den sozialen Medien mit.

Alle Infos zu "Are You The One?" bei TVNOW.

Anzeige

TV NOW Marcel, "Are You The One?"-Kandidat

Anzeige

TVNOW Sophia Thomalla als Moderatorin bei "Are You The One?"

Anzeige

TVNow Christin und Germain bei "Are You The One?"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de