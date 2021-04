Ashley Cain (30) und Safiyya Vorajee gehen für ihre Tochter durch die Hölle. Im August wurde bei der kleinen Azaylia eine aggressive Form von Leukämie diagnostiziert. Zu diesem Zeitpunkt war der Säugling gerade einmal acht Wochen alt. Seitdem tun Ashley und seine Partnerin alles dafür, damit ihr Kind wieder gesund wird. Zuletzt hatte die Familie Geld gesammelt, um dem Mädchen eine Spezialbehandlung in Singapur zu ermöglichen. Der Ex On The Beach-Star gibt zu: An Schlaf ist in dieser Zeit nicht zu denken.

In seinem neuen Instagram-Post schreibt der Reality-TV-Star: "Drei Stunden Schlaf in zwei Tagen ist die Realität. Auf dieser Reise gibt es keine freien Tage, keine Auszeiten und keine einzige Sekunde ohne Sorgen oder Angst." Noch vor einem Jahr hätte er nicht gedacht, so stark sein zu können. "Allerdings weiß man nie wirklich, wie stark man ist, bis stark sein die einzige Option ist", fügt Ashley hinzu.

Dazu postete der Brite Bilder seiner schlafenden Tochter, hinter der ein regelrechter Behandlungsmarathon liegt. Ein Knochenmarktest habe ihre Leukämie-Werte bestimmt. Bei einer Lumbalpunktion seien Proben für die Behandlung in Singapur entnommen worden. Auch eine vierstündige Bluttransfusion habe das Mädchen hinter sich. Weitere Untersuchungen stünden bevor, gibt Ashley preis.

Instagram / mrashleycain Ashley Cain und seine Tochter Azaylia

Instagram / mrashleycain Ashley Cain mit seiner Familie im Februar 2021

Instagram / mrashleycain Realitystar Ashley Cain mit seiner Tochter Azaylia

