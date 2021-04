Diese Begeisterung beruht offenbar auf Gegenseitigkeit! Let's Dance-Teilnehmer Rúrik Gíslason (33) outete sich vor wenigen Tagen als großer Fan von Kevin Jenewein, der am Samstag gegen Jan-Marten Block, Karl Jeroboan und Starian McCoy um den DSDS-Sieg kämpft. Die beiden Männer trafen kürzlich zufällig in Köln aufeinander. Und nicht nur dem Ex-Kicker ist diese Begegnung in Erinnerung geblieben, auch mit Kevin hat sie etwas gemacht...

Im Promiflash-Interview erinnerte sich das Gesangstalent an das Aufeinandertreffen zurück. Der Sportler trug zwar eine Maske – Kevin habe ihn jedoch sofort an seinen Augen erkannt, und das, obwohl er 'Let's Dance' gar nicht verfolge. "Er hat sich dann umgedreht und gesagt: 'I know you!' Wir kamen ins Gespräch", verriet der 27-Jährige. Rúrik habe ihm anschließend sogar eine Sprachnachricht geschickt. "Der ist so lieb und so nett. Und der ist so schön, der Drecksack! Ich bin zwar hetero – aber in den bin ich fast ein bisschen verliebt", gab er zu.

Der Isländer äußerte seine Begeisterung von Kevins Talent bereits auf Instagram: "Ich mache gerade einen kleinen Spaziergang und habe diesen Master getroffen von 'Deutschland sucht den Superstar' – Samstag ist das Finale, und er macht das hammer!", fand der 33-Jährige. Wie Kevin gegenüber Promiflash ausplauderte, habe auch sein prominenter Fan versprochen, für ihn anzurufen.

Alle Episoden von "Deutschland sucht den Superstar" bei TVNOW.

TVNOW / Stefan Gregorowius Kevin Jenewein im März 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Renata Lusin und Rúrik Gíslason bei "Let's Dance"

Instagram / kevin.jenewein_official Kevin Jenewein im Juli 2020

