Ein Favorit supportet den anderen! Woche für Woche legt Hottie Rúrik Gíslason (33) bei Let's Dance perfekte Auftritte hin – und hat sich schon längst zum absoluten Top-Kandidaten der Tanzshow gemausert. So sahnten der isländische Kicker und seine Profipartnerin Renata Lusin (33) bereits in der dritten Show die volle Punktzahl ab! Und wer ist ebenfalls absoluter Zuschauerliebling in einer aktuellen RTL-Show? Kevin Jenewein, der kommenden Samstag im DSDS-Finale steht! Tatsächlich scheint Rúrik ein großer Fan von Kevin zu sein...

Jedenfalls machte der attraktive Fußballspieler in seiner Instagram-Story jetzt fleißig Werbung für den Sänger, dem er in Köln über den Weg gelaufen ist: "Ich mache gerade einen kleinen Spaziergang und habe diesen Master getroffen von 'Deutschland sucht den Superstar' – Samstag ist das Finale, und er macht das Hammer!", betonte Rúrik und schwärmte weiter: "Die Stimme ist einfach nicht von dieser Welt! Votet für ihn!" Am Ende filmte der Sportler sogar noch ein eindrucksvolles Ständchen von Kevin, der sich von dieser Geste sichtlich gerührt zeigte.

Ob Kevin sich durch diese Aktion vielleicht genau die Stimmen sichern konnte, die er zum DSDS-Sieg braucht? Die Konkurrenz ist immerhin hart! Er steht mit Starian Dwayne McCoy, Karl Jeroboan und Jan-Marten Block im Finale – drei großen Gesangstalenten. Wie Kevin selbst bereits im Promiflash-Interview betonte, sind alle drei harte Gegner, "weil alle so krass gut und unterschiedlich sind."

