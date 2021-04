Catherine Zeta-Jones (51) widmet ihrer Mutter Pat rührende Worte! Dass die Schauspielerin ein absoluter Familienmensch ist, dürfte wohl längst kein Geheimnis mehr sein. Auf ihren Social-Media-Plattformen teilt die TV-Bekanntheit regelmäßig Schnappschüsse von sich an der Seite ihrer Liebsten. Jetzt gab es im Hause Zeta-Jones einen besonderen Grund zur Freude: Catherines Mama hatte Geburtstag – zu diesem Ehrentag veröffentlichte die Darstellerin emotionale Zeilen im Netz!

"Ich wünsche dir alles alles Gute zu deinem Geburtstag, Mama! Schicke dir heute all meine Liebe", schrieb Catherine via Instagram. Passend dazu teilte die 51-Jährige auch ein Selfie: Mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen schmiegt sich die dunkelhaarige Schönheit eng an ihre Mutter. Ein Anblick, der auch die Herzen von Catherines Fans zum Schmelzen bringt.

"Aww, herzlichen Glückwunsch an deine wunderschöne Mutter. Jetzt sehe ich, woher du deine Schönheit hast", schrieb beispielsweise eine Nutzerin. Und auch ein weiterer User ist völlig aus dem Häuschen. "Was für eine bezaubernde Mutter. Bitte stelle sie mir vor", kommentierte er begeistert den Beitrag.

Anzeige

Instagram / catherinezetajones Throwback-Bild von Catherine Zeta-Jones und ihrer Mutter

Anzeige

Getty Images Catherine Zeta-Jones, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / catherinezetajones Catherine Zeta-Jones, Filmstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de