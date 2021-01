Michael Douglas (76) und Catherine Zeta-Jones (51) scheinen immer noch genauso verliebt ineinander zu sein wie am ersten Tag. Die beiden Schauspieler mussten in ihrer Beziehung schon so manches überstehen wie eine kurze Trennung und die Krebserkrankung des "Basic Instinct"-Stars – doch das Hollywoodtraumpaar überstand bisher alles. Im vergangenen November feierten die zwei sogar ihren 20. Hochzeitstag. Zwei Monate später teilt die gebürtige Britin nun ein süßes Turtelbild.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Catherine den romantischen Schnappschuss von sich und ihrem Gatten, der sie völlig ungeschminkt und ganz natürlich zeigt. Vor dem Hintergrund eines Sonnenuntergangs küssen sich die beiden innig und wirken superglücklich. Die "Die Maske des Zorros"-Darstellerin unterstreicht, wie sehr sie Michael liebt, zusätzlich noch mit ein paar rührenden Zeilen. Sie widmet ihrer besseren Hälfte ein Zitat aus William Shakespeares Historiendrama "Heinrich VI.", das da lautet: "Ich kann kein schöneres Zeichen der Liebe geben, als diesen zärtlichen Kuss."

Die knapp 3,6 Millionen Follower von Catherine scheinen absolut gerührt von ihrer Liebesbekundung zu sein. "Vielen Dank für die Erinnerung, dass wahre Liebe wirklich existiert", schwärmt nur ein User in der Kommentarspalte.

Getty Images Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas bei den SAG-Awards in L.A. im Januar 2020

Getty Images Catherine Zeta-Jones bei den Emmy-Awards in L.A. im September 2019

Instagram / catherinezetajones Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones im Dezember 2020

