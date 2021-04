Extra-Pfunde bei June Shannon (41)! Das US-amerikanische Reality-TV-Sternchen sorgte in der Vergangenheit für Schlagzeilen wegen Drogeneskapaden, Abstürzen und Entzugsklinikaufenthalten. Nach einem heftigeren Crack-Absturz wagte Mama June den Schritt in ein neues Leben – dazu gehörte ein Komplett-Make-over beim Beauty-Doc mit einigen Fettabsaugungen. Von ihrer operierten Traum-Silhouette scheint aber mittlerweile nicht mehr viel übrig zu sein – Mama June nahm im Lockdown ordentlich zu.

In einer neuen Folge ihrer Realityshow "Mama June: Road to Redemption", die sich mit ihrem Leben nach dem Entzugsklinikaufenthalt beschäftigt, verriet die US-Amerikanerin, dass sie und ihr Partner Geno Doak in die Breite gegangen sind: "Ich habe ungefähr 60 zugelegt, er ungefähr 100. Wir haben praktisch das Körpergewicht eines weiteren Menschen zugenommen. Aber ich werde es als gesundes Covid-Gewicht verbuchen." Da ein Pfund einem halben Kilo entspricht, hat June 30 Kilogramm zugenommen und ihr Liebster 50, was zusammen ganze 80 Kilogramm ergibt.

Mama June feierte kürzlich einen echten Meilenstein – ein Jahr drogenfrei. Trotzdem muss die 41-Jährige noch viel Wiedergutmachung leisten, vor allem bei ihren Töchtern. Ihre Jüngste, Honey Boo Boo (15), wohnt aktuell sogar nicht bei June, sondern bei ihrer älteren Schwester Lauryn Shannon.

Getty Images Mama June, TV-Star

Getty Images Mama June mit ihren Töchtern Alana und Lauryn sowie Enkelin Ella Grace

Getty Images June Shannon aka Mama June

