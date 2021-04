Scherz mit bösen Folgen! Am ersten April waren die Promis weltweit wieder sehr darauf bedacht, ihre Follower ordentlich hinters Licht zu führen. Ob erfundene Liebschaften, die Teilnahme an bekannten TV-Shows oder Serien-Ausstiege – die Stars und Sternchen waren wieder äußerst kreativ. Bei einer Hollywood-Dame dagegen ging die Scherzerei allerdings total nach hinten los – Tori Spelling (47) erntete für ihren April-Post extrem viel Kritik.

Beverly Hills, 90210-Star Tori Spelling wollte ihre Follower mit einer gefakten Schwangerschaft – Foto mit Babybauch inklusive – in den April schicken. Ihre Community fand dies aber überwiegend alles andere als lustig. Der Produzententochter bläst ein ordentlicher Shitstorm entgegen. Auf Instagram entschuldigt sich Tori für den Post. Es sei nie ihre Absicht gewesen, sich über Schwangerschaften lustig zu machen: "Für diejenigen von euch, die verletzt sind, es ist bei mir angekommen. Ich liebe euch. Bitte seht dies hier als virtuelle Umarmung für meine gesamte Community."

Doch woher kommt dann der dargestellte Babybauch? Tatsächlich handelt es sich um Toris Körper, wie er momentan aussieht – ohne Schwangerschaft. "Nach meinem fünften Baby sieht mein Körper einfach nicht mehr so aus wie früher", erklärt die Schauspielerin in ihrem langen Statement. Sie schäme sich aber nicht für ihre Kurven und wolle diese zukünftig sogar stärker in Szene setzen.

Instagram / torispelling Schauspielerin Tori Spelling

Instagram / torispelling Tori Spelling, 2021 in Los Angeles

Getty Images Tori Spelling, "Beverly Hills, 90210"-Star

