Passend zum 1. April liefen die deutschen Promis mal wieder zu kreativen Hochtouren auf. Schon im vergangenen Jahr führten Jennifer Frankhauser (28) und Co. ihre jeweilige Community mit ein paar frechen Lügen aufs Glatteis. Die Halbschwester von Daniela Katzenberger (34) behauptete damals nämlich, schwanger zu sein. Aber auch 2021 sorgten die Aprilscherze der Stars wohl für so manches "Ah" und "Oh". Promiflash fasst die Highlights zusammen.

Die Liebes-Flunkereien

Allen voran hat wohl das Pärchen-Outing von Berlin - Tag & Nacht-Star Tim Rasch (22) viele Fans überrascht. Der stellte am Donnerstag auf Instagram nämlich seine neue Freundin Sina vor. "Viele von euch wissen, dass ich nicht genau weiß, auf was ich stehe. Durch meinen Schatz Sina habe ich nun die Gewissheit. Ich liebe dich", schrieb der Influencer zu einem Kussfoto. Der Clou an der Sache: Zuletzt war er mit seinem BTN-Kollegen Ben Mittelstädt zusammen. Viele hielten ihn deshalb für schwul. Doch mit dem Aprilscherz, den er Stunden später aufklärte, wollte er genau diesen Leuten einen Denkzettel verpassen. "Ich war damals auch mit Frauen zusammen und ich will nicht in irgendeine Schublade gesteckt werden", stellte er klar. Man müsse seine Sexualität eben nicht benennen.

Bauer Patrick wollte seine Fans ebenfalls mit einem Liebes-Outing veräppeln. Eigentlich ist der ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidat seit Monaten glücklich mit Hofdame Antonia. Jetzt postete jedoch Temptation Island-Beauty Hanna Annika ein gemeinsames Kuschelfoto mit dem Landwirt und versah den Post obendrein mit einem Herz. Besonders skurril: Ihr On-Off-Lover Till Adam teilte ein ähnliches Foto mit Antonia. Der wilde Partnertausch war aber letztendlich nur ein Aprilscherz, wie die vier in Tills Story auflösten...

Die Karrierelügen

Und wer nicht in Sachen Liebe flunkerte, teaserte auf Social Media einfach ein großes neues Projekt an. Da hat Heidi Klum (47) wohl für den größten Knaller überhaupt gesorgt. Die Germany's next Topmodel-Chefin behauptete, die Neue bei Sex and the City zu sein und hatte sogar eine verdammt gute Collage mit den anderen drei Darstellerinnen Cynthia Nixon (54), Sarah Jessica Parker (56) und Kristin Davis (56) gebastelt. "Es war so hart, das geheim zu halten. Aber jetzt kann ich es endlich verraten: Ich bin bei der neuen Staffel von 'Sex and the City' dabei", schrieb sie auf Instagram. Kurz darauf meldete sich erneut und gab zu: "Ich habe nur Spaß gemacht."

Auch SixxPaxx-Stripper Patrick Fabian (33) hatte sich eine besonders lustige Story überlegt. Er stellte sich auf seinem Account als neuer DSDS-Juror vor. "Ich bin echt gespannt auf diese neue Reise und all die Erfahrungen, die ich dort sammeln werden darf!", witzelte er. So richtig hat ihm das aber keiner abgekauft. Zumal das Foto vor dem DSDS-Logo so verpixelt war, dass es keinesfalls als offizielles Pressefoto durchging. Zwar hat Patrick die Sache selbst noch nicht richtiggestellt, aber bei all den "April, April"-Kommentaren unter dem Post war das wohl auch nicht mehr nötig.

Die Bachelor in Paradise-Stars Filip Pavlovic (26) und Domenico De Cicco (38) hielten sich wohl auch für besonders witzig und hatten tatsächlich die gleiche Idee, um ihre Community auf den Arm zu nehmen. Beide gaben auf ihren Profilen bekannt, 2022 bei Der Bachelor Rosen zu verteilen. Und auch wenn es bisher keine Auflösung dazu gab, ist allein durch die Dopplung der Ankündigung wohl klar: Keiner der beiden übernimmt im kommenden Jahr die Rolle des RTL-Junggesellen.

Instagram / patrick_romer_ Patrick und Antonia, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

Getty Images Heidi Klum im Februar 2020

ActionPress Domenico De Cicco bei der Eröffnung von "House of BerlinColours" im Madame Tussauds in Berlin

