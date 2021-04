In dieser DSDS-Staffel geht einfach alles drunter und drüber! Im Anschluss an den Dreh der Castingfolgen stieg der Juror Michael Wendler (48) überraschend aus der Show aus – wenig später brach der Sender RTL wegen dessen abstrusen Verschwörungstheorien komplett mit dem Schlagersänger. Vor ein paar Wochen kam dann der nächste Hammer: Poptitan Dieter Bohlen (67) wird künftig kein Teil mehr von DSDS sein – und hat sich außerdem für die Liveshows dieser Staffel krank gemeldet. Jetzt folgte der nächste Zwischenfall: Die Veröffentlichung der vier Siegersongs ging gewaltig daneben!

Darauf machten die Finalisten Kevin Jenewein, Starian Dwayne McCoy, Karl Jeroboan und Jan-Marten Block jetzt in ihren Instagram-Storys aufmerksam: Eigentlich sollten all ihre Songs in der Nacht zu Freitag unter anderem auf dem Streamingdienst Spotify veröffentlicht werden, doch nur Kevins Lied "Hurricane" ging um 0 Uhr online! Die anderen Tracks waren über Stunden nicht abrufbar. Warum das ein Problem ist? Nicht nur, dass Kevin so mehr Zeit hatte, um Fans und potenzielle Anrufer für sich zu gewinnen – beim Finale sollen die Klickzahlen der Songs auch mit in die Bewertung der Juroren einfließen! Somit könnte man durchaus sagen, dass Kevin jetzt einen großen Vorteil hat...

Doch statt sich darüber zu freuen, hat Kevin bereits Partei für seine Konkurrenten ergriffen: "Ich finde es gerade ein bisschen scheiße, dass das bei Spotify nicht funktioniert hat. Ich weiß nicht, was die da für ein Problem haben, dass die die nicht gleichzeitig rausgehauen haben", ärgerte er sich in seiner Story. Wie genau es zu dieser Panne kam, ist noch nicht bekannt.

Alle Episoden von "Deutschland sucht den Superstar" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Kevin Jenewein, DSDS-Halbfinalist

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Maite Kelly, Thomas Gottschalk und Mike Singer im DSDS-Halbfinale

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Kevin Jenewein bei den DSDS-Castings 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de