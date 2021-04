Demi Lovato (28) sorgt für aufwühlende Szenen. Die Sängerin hat auf YouTube gerade das Musikvideo zu ihrem neuen Song "Dancing With The Devil" veröffentlicht. Darin thematisiert sie die schrecklichen Ereignisse von vor drei Jahren: In einer Nacht im Sommer hatte die Musikerin eine Überdosis erlitten und war von ihrem Drogendealer sexuell missbraucht worden. Ihre Erinnerungen von damals hat sie in erschreckend realistische Aufnahmen verpackt. Sie trug für die Dreharbeiten sogar die gleichen Klamotten, das gleiche Make-up und die Frisur wie an jenem Abend.

