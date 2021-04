Tolle Babynews von der ehemaligen Der Bachelor-Kandidatin Inci Elena Sencer (27)! Die einstige Rosensammlerin von Sebastian Pannek (34) ist tatsächlich wieder schwanger. Ihre beiden Töchter, die im Dezember 2017 und im Dezember 2018 zur Welt kamen, bekommen ein Geschwisterchen. Ihre Fans vermuten schon länger, dass ihr Idol erneut in freudiger Erwartung ist. Im Promiflash-Interview verriet Inci nun, dass es nicht die Symptome gewesen waren, die sie zu einem Schwangerschaftstest veranlasst haben – es war eines ihrer Kinder.

Die hübsche Deutschtürkin gab an, dass ihre beiden Mädels die Schwangerschaft nicht nur schon gut realisiert haben – eine der beiden Töchter habe sie tatsächlich sogar noch vor Inci erahnt. "Meine Erstgeborene, die Mila, die hat schon vor Wochen, da wusste ich noch nicht einmal, dass ich schwanger bin, hat sie schon gesagt: 'Oh Mama, du hast da ein Baby im Bauch'", rekapitulierte sie die Situation im Promiflash-Interview. Die Kleine habe es sogar schon in der Verwandtschaft und im Kindergarten herumerzählt, als Inci eigentlich noch davon überzeugt war, dass das nicht stimmt. Kurze Zeit später habe dann ein Schwangerschaftstest die Vorahnung der Dreijährigen bestätigt.

Der Herr im Haus scheint sich auch riesig über das fünfte Mitglied der jungen Familie zu freuen. "Mein Mann, der Daniel, freut sich auch schon ganz ganz arg auf unser drittes Baby", resümierte Inci die Gefühlslage ihres Gatten bezüglich der Schwangerschaft.

Anzeige

Instagram / inci.sencer Inci Elena Sencer, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / inci.sencer Inci Sencer mit ihrer Tochter Mila

Anzeige

Instagram / inci.sencer Inci Sencer, ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de