Oh, la, la... Hier geht es aber heiß zur Sache! Dass Madonna (62) kein Kind von Traurigkeit ist, macht sie immer wieder deutlich. Erst kürzlich lichtete sich die "Like a Virgin"-Interpretin eingeschnürt in sexy Dessous ab. Auch mit ihren 62 Jahren zeigt die Musik-Ikone nur allzu gerne noch, was sie hat – und demonstriert außerdem, dass sie junges Gemüse nicht von der Bettkante stößt: Ein verruchtes Video zeigt Madonna jetzt wild mit ihrem Toyboy rumknutschen!

Auf Instagram gibt sich die Sängerin ganz den Küssen mit ihrem erst 26-jährigen Freund hin! Doch wer ist der schmucke Jungspund, dem Madonna ganz lasziv die Zunge in den Mund gleiten lässt? Es ist Ahlamalik Williams, der mit seiner Angebeteten offensichtlich mächtig Spaß hat. Provokant tauschen die beiden während ihrem Zungenspiel den Rauch einer verdächtig langen Zigarette aus...

Der Profitänzer aus Kalifornien hat 2018 angefangen, die Amerikanerin zu daten. Im Jahr 2019 bestätigte sein Vater die Beziehung zwischen dem ungleichen Paar, das sich auf Tour kennengelernt hat. Laut TMZ wurde Ahlamalik damals sogar persönlich von Madonna als Tänzer für die "Rebel Heart Tour" 2015 ausgewählt – und durfte auf ihrer "Madame X Tour" 2019 erneut performen. Dass es zwischen den beiden auch heute noch mehr als knistert, stellen Madonna und Ahlamalik mit den jüngsten Aufnahmen auf jeden Fall klar!

Anzeige

Instagram / madonna Ahlamalik Williams und Madonna in London im Februar 2020

Anzeige

Instagram / madonna Madonna mit ihrem Freund Ahlamalik Williams

Anzeige

Instagram / madonna Ahlamalik Williams und Madonna auf Jamaika im Jahr 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de