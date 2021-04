Ashley Tisdale (35) postet ein ehrliches Mama-Update! Vergangene Woche war es bei der High School Musical-Darstellerin und ihrem Ehemann Christopher French (38) endlich soweit: Die Schauspielerin brachte ihre Tochter Jupiter Iris French zur Welt. Regelmäßig ließ sie ihre Fangemeinde während ihrer Schwangerschaft an ihrem Alltag als werdende Mutter teilhaben. Jetzt sprach Ashley ganz offen darüber, wie es ihr nach der Entbindung geht.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 35-Jährige nun eine Momentaufnahme von sich, auf der sie sich ganz natürlich zeigt. "Langsam heilen, langsam zu mir selbst finden", schrieb die "Love Me & Let Me Go"-Interpretin unter den Beitrag. Sie selbst wolle nicht versuchen, wieder wie vor der Geburt ihres Sonnenscheins zu werden, denn dies sei unmöglich. Stattdessen sei sie momentan dabei, herauszufinden, wer sie wirklich sein wolle. "Da ist etwas in den Augen meiner Tochter, das mir sagt, dass sie genau weiß, wer das sein wird", ist Ashley sich sicher.

Die Fangemeinde der Schauspielerin scheint von dem ehrlichen Statement ganz begeistert zu sein. Unter dem Post finden sich viele positive Reaktionen. "Du inspirierst mich jeden Tag, und ich wüsste nicht, was ich ohne dich tun würde" und: "Ich liebe es, wie heilend dein Denken ist. Wirklich inspirierend, ich liebe dich", lauten nur zwei der vielen anerkennenden Kommentare.

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdales Tochter Jupiter Iris French

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, TV-Bekanntheit

Getty Images "High School Musical"-Star Ashley Tisdale

