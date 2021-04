Sarah Harrison (29) redet offenherzig über die Tücken des Elternseins! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Dominic (29) und ihren zwei Töchtern Mia (3) und Kyla ist die einstige Bachelor-Kandidatin Ende vergangenen Jahres nach Dubai gezogen. Regelmäßig versorgt die Zweifachmutter ihre Fans im Netz seitdem mit Einblicken in ihren neuen Alltag. Nun zeigte die Influencerin, dass auch ihr Leben nicht immer perfekt läuft: Sarah sprach ganz offen darüber, dass ihr Nachwuchs momentan ganz schön anstrengend ist.

"Die Kinder sind im Bett, oh mein Gott", begann die gebürtige Günzburgerin ziemlich erschöpft in ihrer Instagram-Story zu erzählen. Zurzeit seien ihre beiden Töchter ein wenig schwierig: vor allem Kyla, weil sie Zähne bekommt und deshalb viel Liebe und Aufmerksamkeit braucht. Selbst beim Autofahren mache sie immer wieder Probleme. "Aktuell bringen uns die Kinder richtig an die Grenze", gab Sarah zu.

Dass die Harrisons ihre Töchter stets auf Händen tragen, lassen sie immer wieder gerne durchblicken. Vergangene Woche präsentierten die Eltern in einem neuen YouTube-Video beispielsweise das XXL-Spielezimmer ihrer Mädchen. "Die Kinder haben von uns ein wunderschönes, großes Prinzessinnen-Schloss bekommen", verkündete das Paar stolz.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Kyla

Instagram / /team.harrison.official Sarah, Kyla, Mia und Dominic Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

