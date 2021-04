Findet er auch sein Liebesglück? Gerade ruft die nächste Riege von Landwirten aus aller Welt Singledamen- und herren dazu auf, sich bei Bauer sucht Frau International zu bewerben, um sie kennenzulernen. Unter den diesjährigen Kandidaten ist auch Matthias. Der Holz- und Rinderwirtschaftsinhaber hofft, endlich die Partnerin fürs Leben zu finden – so wie es kürzlich auch sein Zwillingsbruder Hanno geschafft hat.

Er ist nämlich mittlerweile sogar mit seiner Partnerin verlobt. Einige Fans auf Twitter glauben auch zu wissen, dass der gebürtige Südafrikaner seine frischgebackene Verlobte ebenfalls in einer TV-Liebessuche getroffen hat. Ob sein Twin Matthias auch so viel Glück mit seiner Teilnahme an dem RTL-Format haben wird? Vielleicht – auf jeden Fall weiß der Wahlnamibianer schon genau, was seine Traumfrau mitbringen muss. "Ich will eine Frau heiraten, die deutsch ist, weil die dann auch in der gleichen Kultur groß geworden ist wie ich", verrät der 30-Jährige. Außerdem wünsche er sich, dass seine Herzdame kochen kann, da das leider nicht zu seinen Stärken zähle.

Und was halten die Zuschauer vom International-Bauer Matthias? Die Mehrheit ist noch nicht von ihm überzeugt. Vor allem seine Monoaugenbraue erntet heftige Kritik auf Twitter. "Och ja, Matthias kriegen wir wohl unter. Friseurin wär toll", schreibt nur ein User. Andere Nutzer bezweifeln jedoch, dass er ernste Absichten hat und unterstellen ihm, dass er nur eine billige Arbeitskraft haben möchte.

Inka Bause, "Bauer sucht Frau International"-Moderatorin

Matthias, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2021

Inka Bause im Oktober 2020

