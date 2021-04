Neues Update von Inci Elena Sencer (27)! Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin, die vor ein paar Jahren um die Gunst von Sebastian Pannek (34) kämpfte, erwartet gerade ihr drittes Kind. Dies gab die Mama von Mila und Neyla im Promiflash-Interview bekannt. Doch wer jetzt denkt, Inci sei erst am Anfang ihrer neun Monate, der irrt. Auf Social Media gab sie jetzt ihre genaue Schwangerschaftswoche bekannt.

In ihrer Instagram-Story startete die hübsche Deutschtürkin die erste Fragerunde für ihre Fans nach Bekanntgabe der Schwangerschaft. Dabei wollte ein User wissen, wie weit fortgeschritten Incis Schwangerschaft schon ist. "Ich bin jetzt gerade in der 17. Woche und komme am Freitag in die 18." antwortete die schwangere Influencerin. Damit befindet sie sich schon mittendrin im zweiten Trimester. Dazu gab Inci auch den errechneten Geburtstermin bekannt: 17.09.2021.

Damit würde Baby Nummer drei voraussichtlich zum Herbstanfang auf die Welt kommen – anders als seine zwei großen Schwestern. Mila und Neyla sind gerade einmal ein knappes Jahr auseinander und beide erblickten an einem Tag im Dezember das Licht der Welt. Wie Inci vor Kurzem verriet, werden die beiden wegen des geringen Altersunterschiedes oft für Zwillinge gehalten.

Inci Sencer, Reality-Star

Inci Sencer mit ihren beiden Töchtern im April 2020

Inci Sencer mit ihren Töchtern

