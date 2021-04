Brooklyn Beckham (22) und Nicola Peltz (26) machen jetzt auch beruflich gemeinsame Sache. Seit 2019 sind der Fotograf und die Schauspielerin ein Paar, seit Juli vergangenen Jahres sind sie sogar verlobt. Aber die Turteltauben schmieden nicht nur Pläne für ihre Traumhochzeit, die sie aufgrund der aktuellen Gesundheitslage angeblich erst 2022 feiern wollen. Brooklyn und seine Zukünftige teaserten jetzt auch ein weiteres Projekt an: Sie arbeiten an ihrem ersten gemeinsamen Film.

Das verkündete der Sohn von David (45) und Victoria Beckham (46) jetzt auf seinem Instagram-Account. Zu einem Foto mit seiner Partnerin schrieb er unter anderem: "Du bist die talentierteste Person, die ich kenne und ich freue mich so, dass dein Traum nun in Erfüllung geht. Du hast dir den Hintern aufgerissen, um einen tollen Film zu kreieren." Er sei unglaublich dankbar, dass auch er Teil des Ganzen sein dürfe und könne es kaum erwarten, das Endergebnis zu sehen. Der Streifen soll "Lola James" heißen.

Nicola wird vermutlich vor der Kamera stehen. Schließlich startete sie ihre Schauspiel-Karriere schon in jungen Jahren. Ihren Durchbruch hatte sie schon 2010 mit ihrer Rolle in der Fantasy-Produktion "The Last Airbender". Was Brooklyns Job am Set ist, geht aus dem Post nicht hervor. Womöglich unterstützt er die Regie. Immerhin hat er auf dem Bild eine Filmklappe in der Hand.

Getty Images Brooklyn Beckham bei der Global Gift Gala 2018 in London

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Getty Images Schauspielerin Nicola Peltz

