Ostergrüße von den Beckhams: In trauter Vollzähligkeit sendete David Beckham (45) mitsamt Frau Victoria (46) und allen vier Kindern eine Nachricht an seine Fans. Die freuten sich sicherlich genau so sehr wie die Eltern, die ganze Rasselbande mal beisammen zu haben. An Halloween hatte der ehemalige Fußballer Grüße mit seiner Tochter verschickt – damals im niedlichen Partnerlook. Und auch zu Ostern haben Harper (9) und ihre Eltern ihre Outfits offenbar abgesprochen.

Das süße Familienfoto teilte David mit seinen Followern auf Facebook. Darauf sind die sechs Beckhams vor einem See zu sehen. Tochter Harper wollte sich wohl nicht auf einen tierischen Look festlegen: Gemeinsam mit ihrem Papa trägt sie eine gelbe Kükenschürze, während sie zusammen mit ihrer Mama Victoria als Osterhase durchgehen würde. Denn beide haben sich entsprechende Plüschohren aufgesetzt. Etwas undekorierter kommen hingegen die Jungs daher: Brooklyn (22) und seine Brüder Romeo (18) und Cruz (16) stehen und sitzen eher lässig daneben.

Die Fans der Beckhams freuten sich in den Kommentaren sehr über den privaten Einblick. "Wundervolle Familie, wie große die Kleinen schon alle sind! Frohe Ostern", schrieb eine Userin. Viele andere sendeten Herz-Emojis und ihre besten Wünsche zu den Feiertagen.

Instagram / davidbeckham Harper und David Beckham

Instagram / davidbeckham Die Beckhams an Weihnachten 2020

Getty Images David und Victoria Beckham

