Strahlender Sonnenschein, eine Bootstour und kein Schuhwerk? Jessica Paszka (30) erwartet gemeinsam mit Johannes Haller (33) ihr erstes Kind. Kürzlich enthüllten sie, dass es ein Töchterchen werden wird! Gemeinsam mit ihrem Angebeteten hat die Ex-Bachelorette Deutschland gegen das sonnige Ibiza ausgetauscht, wo Johannes gerade sein Boots-Business aufbaut. Doch vor ihrem letzten gemeinsamen Ausflug auf hoher See bereitete der hochschwangeren Jessi jetzt eines Sorgen: ihre Füße!

Was ist denn da los? Jessi meldete sich jetzt mit einem Negativ-Aspekt der Schwangerschaft bei ihren Fans. Auf Instagram zeigte sie in einem Video ihre Füße, die ziemlich geschwollen aussehen. "Ich ziehe einen Schuh nach dem anderen an und keiner passt mir. Meine Füße sind so dick geworden", klagte die Beauty, die eigentlich noch vorgehabt hatte, mit ihrem Schatz auf Bootstour zu gehen und einen Spaziergang zu machen – passendes festes Schuhwerk dafür? Fehlanzeige!

Wird aus den Plänen etwa nichts? "Ich komm einfach nirgendwo rein – Hilfe", verzweifelte Jessi angesichts ihrer mittlerweile viel zu klein gewordenen Sneaker. Lang wird dieser Zustand hoffentlich nicht mehr andauern, denn die beiden werdenden Eltern freuen sich riesig darauf, bald eine weitere Bootstour zu planen – jedoch dann zu dritt und hoffentlich ohne Schwellungen!

Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

Jessica Paszka im März 2021

Jessica Paszka auf Ibiza

