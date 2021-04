Jessica Paszka (30) ist schwanger – und stolz drauf! Gemeinsam mit ihrem Blitz-Verlobten Johannes Haller (33) erwartet die Ex-Bachelorette ihr erstes Kind. Vor einigen Tagen haben die Influencer auch ausgeplaudert, was es wird: Ein kleines Mädchen! Bis sie ihre Tochter zum ersten Mal in die Arme schließen können, dauert es auch nicht mehr allzu lange: Jessi befindet sich im letzten Trimester der Schwangerschaft – das sieht man ihr auch an, aber natürlich auf gute Weise!

Via Instagram veröffentlichte die werdende Mutter mit den Worten "Happy Me" ein hübsches Babybauch-Update. Jessi trägt hier einen eng anliegenden grauen Jumpsuit, der ihren kugelrunden Bauch perfekt zur Geltung bringt. Auch sonst sieht die topgestylte 30-Jährige einfach super aus – die Schwangerschaft inklusive Baby-Glow steht der Beauty hervorragend. Wie lange sie sich noch daran erfreuen kann? In der Bildunterschrift verrät die Netz-Schönheit, dass sie sich bereits in der 35. Schwangerschaftswoche befindet.

Auch der stolze Vater in spe veröffentlichte ein neues Foto mit seiner schwangeren Verlobten auf seinem Instagram-Kanal: Johannes und Jessi posieren hier in eleganten schwarzen Outfits in einem seiner Luxusboote. In der Bildunterschrift schreibt der Gründer von Haller Experiences: "So stolz! Kann es kaum erwarten, wenn wir zum ersten Mal zu dritt als Familie mit dem Boot rausfahren."

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im März 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka in der 33. Schwangerschaftswoche

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Jessica Paszka

